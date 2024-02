Emma e Tedua, lei rompe il silenzio: «È bono...». E rivela cosa è successo davvero

Un tam tam di gossip: ormai non si smette di parlare di quel che è successo dietro le quinte del Festival di Sanremo 2024. Nessuna polemica, censura o altro: si tratta di un possibile «nuovo amore» (a detta dei fan) tra Emma e Tedua che sta facendo impazzire il web. Dagli apprezzamenti verbali al video che mostra Emma ad una festa dopo la finale del Festival mentre cerca lo sguardo di Tedua: sono questi gli indizi che stanno facendo impazzire i fan. Proprio per questo motivo, nelle ultime ore la cantante ha scelto di svelare finalmente la verità così da mettere a tacere qualsiasi tipo di gossip in merito al suo rapporto con Tedua. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.