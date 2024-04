Emma attaccata per le parole sulla fecondazione assistita: «Abominevoli e ignoranti, le "donne" le peggiori. Mi vergogno per voi»

di Dajana Mrruku

Emma senza paura e senza filtri. La cantante, scoperta da Maria De Filippi ad Amici e ora pilastro del panorama musicale italiano, non è mai stata così trasparente e sincera come nella sua ultima intervista a Le Iene a Nicolò De Devitiis, che l'ha seguita per due giorni e due notti tra i suoi vari impegni di lavoro e di piacere. Emma si è raccontata a carte scoperte e, con la cazzimma che la contraddistingue, ha parlato del desiderio di maternità.

La situazione è molto delicata, La cantante non ha mai nascosto il tumore, tornato tre volte: «Se ho mai avuto paura di morire? Sì. Quella situazione si è presentata tre volte. Ho fatto l’intervento in cui ho perso definitivamente le ovaie». Ma questo non le impedisce di sognare un figlio.

I commenti sotto questo articolo sono abominevoli e ignoranti.

Rappresentano perfettamente la deriva di questa società.

Le peggiori restano le “donne”.

Mi vergogno per voi. https://t.co/NbDi97CX9B — Emma Marrone (@MarroneEmma) April 16, 2024

Emma Marrone, la maternità

Emma si è confidata con la iena, raccontandogli che vorrebbe diventare mamma, nonostante l'asportazione delle ovaie: «Potrei ancora avere figli.

I commenti disgustosi

In molti hanno commentato qiesta lunga intervista con messaggi di supporto e vicinanza. Tuttavia non sono mancati i commenti disgustosi di chi, uomini e donne, non ha ben inteso quello che la cantante ha superato e la gravità della sua malattia. «Ci pensiamo noi uomini e costa niente», scrive un utente, ma alcuni messaggi si sono spinti molto più in là, con allusioni sessuali e inviti non richiesti.

Emma ha risposto duramente a queste persone: «I commenti sotto questo articolo sono abominevoli e ignoranti. Rappresentano perfettamente la deriva di questa società. Le peggiori restano le “donne”. Mi vergogno per voi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA