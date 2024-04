Emma a Le Iene: «Dopo il tumore mi hanno tolto le ovaie ma posso avere figli. No fecondazione per donne single? Una str***ata»

Emma Marrone senza filtri a Le Iene. La vincitrice di Amici e Sanremo 2012, si racconta come sempre senza filtri e parla di come ha scoperto per la prima volta di avere un tumore, di come lo ha affrontato, riflette sul tema della fecondazione assistita, del sogno di diventare madre e del grande dolore dopo la perdita del papà.

Martedì 16 aprile, in prima serata su Italia1, il servizio di Nicolò De Devitiis, che ha trascorso due giorni e due notti insieme alla cantantante, delineandone un profilo assolutamente inedito.