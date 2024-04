«Barbara D'Urso torna in televisione», la foto social "coming soon" alimenta la speranza dei fan: «Ti aspettiamo»

di Redazione web

Barbara D'Urso non è più in televisione ormai da un anno, da quando il suo contratto con Mediaset non è più stato rinnovato. La separazione della conduttrice napoletana con Canale 5 è stata piuttosto dolorosa, tanto che Barbara, dopo la notizia, è partita per Londra dove ha trascorso qualche mese documentando le sue avventure inglesi sui social. La conduttrice più amata della televisione italiana non ha mai perso il sorriso, complici i suoi fan e follower che le hanno sempre dimostrato grande affetto e complice anche il teatro. Infatti, Barbara è salita sui palcoscenici di tutta italia nei panni di Giulia nello spettacolo "Taxi a due piazze".

Qualche ora fa, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto che ha fatto emozionare i suoi fan: tornerà in televisione a breve?

Barbara D'Urso torna in televisione?

E c'è anche chi azzarda qualche ipotesi: «Il caffeuccio sul Nove?», immaginando il passaggio della conduttrice a Discovery, come già fatto da Fabio Fazio e Amadeus.

L'anno scorso, dopo 23 anni, Barbara D'Urso ha salutato Mediaset, con un divorzio piuttosto polemico. Al suo posto, alla guida di Pomeriggio Cinque è arrivata da La7 Myrta Merlino.

Barbara D'Urso amatissima

Barbara D'Urso è amatissima dal pubblico italiano che sente davvero la sua mancanza in televisione. I suoi fan sperano che torni presto sul piccolo schermo e non si sarebbero ancora del tutto abituati a Myrta Merlino al timone di Pomeriggio Cinque. I telespettatori vorrebbero ritrovare Barbara in un programma simile a quello che ha condotto per quattordici anni.

