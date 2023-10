Barbara D’Urso e la domanda (misteriosa) che sa di frecciatina: «Quale sarà il verso giusto?»

di Redazione web

Barbara D'Urso, in questo momento, si trova a Parigi. Dopo l'avventura londinese, la conduttrice napoletana ha deciso di cambiare aria e, quindi, si è recata nella capitale francese dove si fermerà per qualche tempo. Su Instagram, ogni giorno, racconta ai suoi follower ciò che fa e li porta con lei alla scoperta della città. Barbara, poi, pubblica moltissime foto e l'ultimo post, per alcuni, avrebbe un po' il sapore di frecciatina.

Barbara D'Urso, fuga da Londra: l'annuncio social sorprende tutti. Ecco il motivo

Barbara D'Urso (in tuta e scarpe da ginnastica), la corsetta per rilassarsi: «Respira e basta»

Il post Instagram di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso ha pubblicato una nuova serie di foto sul proprio profilo Instagram: la conduttrice è seduta sul balconcino e, indossando una camicia sexy bianca e nera, sfoglia un libro che potrebbe essere letto da entrambi i lati, dato che, la copertina risulta essere dritta in qualsiasi verso la si giri. Come didascalia dell'immagine, Barbara ha scritto: «Quale sarà il verso giusto?».

Il post, come accade di solito, ha riscosso molto successo ma i fan si sono chiesti se la domanda non fosse, allo stesso tempo, anche una frecciatina, qualcuno si è, infatti, domandato se la conduttrice non stia meditando su che strada professionale prendere.

I commenti dei fan

I follower di Barbara D'urso, comunque, le hanno riservato moltissimi complimenti e, inoltre, continuano a dirle che a Pomeriggio 5 manca molto. Qualcuno ha scritto: «Ti prego Barbara torna, senza di te la tv non è più la stessa», «Sei sempre più bella...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Ottobre 2023, 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA