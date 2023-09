Barbara D'Urso, il pranzo del sabato poco stile britsh: «Panuozzo e pizza buonissimi»

di Redazione web

Barbara D'Urso si sta godendo la sua nuova vita a Londra e mostra tutto ciò che fa ai suoi follower tramite le storie che posta nel proprio profilo Instagram. La conduttrice napoletana si ritrova spesso con i suoi amici con i quali esplora nuove zone della città, esce a pranzo o a cena e passeggia per le vie londinesi. Nelle sue ultime storie, Barbara è in loro compagnia e le pietanze sul tavolo sono decisamente italiane.

La storia Instagram di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso ha pubblicato alcune storie sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi milioni di follower cos'ha mangiato per pranzo insieme ai suoi amici. Sui piatti ci sono panuozzi, il classico panino napoletano farcito di vari ingredienti (in questo caso salsiccia e friarielli), pizza napoletana e pesce fritto. La conduttrice inquadra tutte le pietanze e dice: «Davvero tutto buonissimo». Inoltre, Barbara chiede anche all'amico se la pizza margherita è di suo gradimento e lui risponde leccandosi i baffi.

Terminato il pranzo, il gruppo di amici si è avviato verso Camden Town, una delle zone più particolari e tipiche di Londra dove si è fatta scattare qualche foto, sotto le quali, poi, ha aggiunto la didascalia: «Londra mi sta chiamando...

I commenti dei fan

I fan di Barbara D'Urso le sono davvero tanto affezionati e, nonostante non sia più su Canale 5 tutti i pomeriggi, la seguono molto appassionatamente. Sotto i suoi ultimi scatti, qualcuno ha scritto: «Sei sempre più bella... ci manchi tanto in Italia», «Ti prego Barbara, devi assolutamente ritornare in televisione» oppure «Sei la nostra queen».

