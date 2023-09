Barbara D'Urso studentessa fuori sede, il pranzo (vegano) al sacco: «Cucino io, la mensa di scuola non mi piace»

di Redazione web

Barbara D'Urso si sta godendo la sua nuova avventura a Londra e, ogni giorno, tramite storie che pubblica sul proprio profilo Instagram, documenta tutto ciò che fa. La conduttrice napoletana, in questo periodo, studierà e imparerà bene l'inglese: sta seguendo un corso di lingua in una scuola londinese nella quale ci sono alunni di diverse nazionalità, ad esempio, nelle storie di ieri, presentava due compagne di classe, una signora brasiliana e una giapponese. Oggi, venerdì 22 settembre, Barbara prima di partire per andare a scuola, si è preparata la sua "schiscetta".

La storia Instagram di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso, tutti i giorni, frequenta la scuola inglese a Londra dove sta studiando la lingua. La conduttrice napoletana, nelle sue ultime storie Instagram scrive: «Come si dice schiscetta in inglese? Io me le porto a scuola tutti i giorni». Poi, Barbara ha spiegato il motivo: «Oggi ho preparato tofu e il risotto di zucca perché al ristorantino della mia scuola fanno un cibo buonissimo ma pieno di aglio, cipolla e salse, quindi, al mattino mi metto a cucinare io». La conduttrice ha, quindi, mostrato il contenuto delle scatoline che si porterà per pranzo. Barbara è molto contenta di essere a Londra, anche se, manca moltissimo ai suoi fan italiani che, ogni giorno, le scrivono.

La nostalgia dei fan

Nonostante Barbara D'Urso si stia rilassando e stia imparando molto a Londra, i suoi fan la pensano sempre. In molti commentano le sue foto scrivendo: «Pomeriggio 5 senza di te non è più la stessa cosa», «Ti prego torna in televisione» oppure ancora «Ci manchi tanto in tv!».

