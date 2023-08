Barbara D'Urso, il dietro alle quinte del video tormentone: «Non avevo capito il momento»

di Redazione web

Barbara D'Urso si sta godendo appieno le sue vacanze estive insieme ai suoi amici più cari e alla sua famiglia. La conduttrice sui social, soprattutto sul proprio profilo Instagram, appare più sorridente che mai, nonostante, la bruciante delusione di essere stata esclusa dai palinsesti Mediaset per il prossimo anno (il suo posto a Pomeriggio Cinque lo prenderà Myrta Merlino). Comunque sia, Barbara continua a postare contenuti riguardanti le sue giornate estive e il dietro alle quinte dell'ultimo video è davvero esilarante.

La storia Instagram di Barbara D'Urso

Nelle ultime settimane, sui vari social, è letteralmente esploso un nuovo trend che prevede che il protagonista (o i protagonisti) del video battano le mani a ritmo del brano dei Florence and the Machine, "Dog Days Are Over" e, poi, nel momento di pausa all'interno della canzone, comincino a correre verso il tramonto, solitamente. Barbara D'Urso, quindi, ha deciso di riprodurre tale format insieme agli amici e il video è riuscito davvero bene, tanto che in poche ore ha raccolto moltissimi like e commenti.

La conduttrice ha, poi, deciso di postare all'interno delle proprie storie Instagram il dietro alle quinte. Barbara spiega che non aveva proprio capito il momento in cui fosse necessario cominciare a correre e, infatti, quando dietro di lei tutta la compagnia parte verso l'orizzonte, lei rimane immobile a fissare la telecamera.

Barbara D'Urso ha un rapporto molto stretto con i suoi follower su Instagram che la seguono molto appassionatamente anche in televisione.

