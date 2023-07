Barbara D'Urso, Francesca Fagnani e l'invito a Belve: «Da me è sempre la benvenuta»

di Redazione web

Barbara D'Urso è stata estromessa da Mediaset dopo dieci anni di lavoro all'interno dell'azienda che l'ha consacrata come una delle conduttrici più amate e seguite dai telespettatori negli ultimi anni. La presentatrice ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica in cui esprime tutto il proprio dispiacere per ciò che è accaduto. Comunque sia, c'è già chi desidera averla con sé nel proprio programma: Francesca Fagnani l'ha invitata a Belve.

Il tweet di Francesca Fagnani

Nell'intervista che Barbara D'Urso ha rilasciato, in merito alla sua inaspettata dipartita da Mediaset, ha detto: «Ne ho sopportate tante - forse un giorno lo racconterò - ho messo la testa sotto l'acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no». Quindi, in molti sui social si sono chiesti se tutte le verità e i sassolini che ha nelle scarpe, Barbara se li toglierà durante la prima puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani che ospita e intervista (in modo più diretto possibile) i suoi ospiti. Qualcuno su Twitter ha scritto: «Quindi Barbara d'Urso alla prima puntata di Belve?» e la giornalista, prontamente, ha risposto: «È la benvenuta da sempre, non da ieri».

Il contratto di Barbara D'Urso con Mediaset scade esattamente il 31 dicembre 2023, dopodiché, una volta libera da vincoli aziendali, la conduttrice sarà libera di raccontare tutta la sua verità in merito a ciò che è accaduto. In molti sperano lo possa fare nella nuova stagione di Belve.

