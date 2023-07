Barbara D'Urso, Pier Silvio sull'addio: «Pomeriggio 5 le stava stretto. Non è punizione ma evoluzione...»

di Redazione Web

Nessun accordo concordato. Dopo quindici anni alla conduzione di Pomeriggio Cinque, Barbara D'Urso è stata sostituita da Myrta Merlino. «Dolore, sgomento e rabbia», sono queste le parole di Barbara D'Urso dopo l'addio al programma. E nel mirino mette Pier Silvio Berlusconi. Quest'ultimo, nelle ultime ore, ha espresso il suo pensiero durante i palinsesti di Mediaset e ha ringraziato la conduttrice per il lavoro svolto in questi venti anni.

«Com'è nata l'ipotesi di Myrta Merlino»

A rivelare il retroscena dell'addio di Barbara D'Urso al programma è stato proprio Pier Silvio Berlusconi. «Ringrazio Barbara personalmente e su questo non ci sono retroscena - ha sottolineato Pier Silvio Berlusconi -. E la ringrazio per il grandissimo lavoro fatto in questi anni, per la professionalità e per l'impegno. Lei è venuta a chiederci prima della fine del contratto un rinnovo di due anni chiedendo una garanzia di un prime time da fare nell’anno. Da quel momento ci siamo resi conto che forse per Barbara il contenitore di Pomeriggio Cinque andava stretto. Poi è nata l’ipotesi di avere Myrta Merlino e abbiamo ritenuto che sarebbe stato giusto cambiare all’inizio della stagione e non a metà anno».

Poi, ha aggiunto: «Con Barbara c’è un contratto fino a fine stagione: se c’è un progetto che ci piace, che piace a entrambi si potrà lavorare ancora insieme.

