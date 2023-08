Barbara D'Urso, la sorella commenta la parodia del nuovo spot con Myrta Merlino: «Non posso rispondere, mannaggia»

di Redazione web

Barbara D'Urso, in questo momento, si sta godendo le sue vacanze estive in compagnia dei suoi più cari amici, vacanze che, sicuramente, hanno un sapore diverso da quelle degli anni passati. Questo perché, la conduttrice non tornerà, come ha sempre fatto, al timone di uno dei suoi programmi in onda su Canale 5, ovvero, Pomeriggio Cinque. Il suo posto lo prenderà la giornalista Myrta Merlino e, proprio in questi giorni, è uscito il nuovo spot della trasmissione. La sorella di Barbara D'Urso lo ha commentato sui social.

Il tweet della sorella di Barbara D'Urso

Il nuovo spot di Pomeriggio Cinque vede la giornalista Myrta Merlino che invita i telespettatori a seguirla tutti i giorni con i temi di attualità che proporrà. La pubblicità ha fatto il giro dei vari canali social, tra cui anche Twitter. Proprio nel social dei cinguettii, è stato diramato un altro filmato che sarebbe la parodia di quello originale, quindi compare Myrta Merlino che parla al pubblico e, poi, Barbara D'Urso che si gira e dice: «E sti c***». Proprio il video parodia è stato commentato da Daniela che ha scritto: «Non posso rispondere….non posso…non posso…mannaggia…(libera interpretazione)». La sorella di una delle conduttrici più amate d'Italia ha sempre espresso il suo disappunto per l'esclusione di Barbara da Canale 5. Anche in questo caso, pur non dicendo nulla, Daniela ha lanciato un messaggio forte e chiaro.

Barbara D'Urso, nel frattempo, si sta godendo appieno la sua estate e non ha intenzione di farsi distrarre da pensieri negativi o da energie che la distolgano dai suoi affetti più cari e dai suoi amici con i quali sta visitando posti mozzafiato.

