Barbara D'Urso, la dolce dedica al figlio per il compleanno: «Non so se sia possibile ma ti amo ancora di più»

di Redazione web

Barbara D'Urso si sta godendo le sue vacanze estive insieme agli amici di sempre e con loro si sta totalmente dedicando al relax, soprattutto dopo la notizia della sua clamorosa esclusione da Mediaset, rete televisiva per la quale ha lavorato moltissimi anni. La conduttrice è molto attiva anche sui social, ad esempio, il suo profilo Instagram conta tre milioni di follower, con i quali condivide moltissimi contenuti. Il suo ultimo post è una dedica speciale al figlio.

Barbara D'Urso, in vacanza in costiera amalfitana. L'amica: «Voi a Milano cosa avete?». Lei risponde così

Barbara D'Urso, Francesca Fagnani e l'invito a Belve: «Da me è sempre la benvenuta»

Il post Instagram di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso, nonostante il grande dispiacere di essere stata esclusa da Mediaset di punto in bianco, è una donna molto felice nella sua vita privata. La conduttrice napoletana, infatti, è diventata nonna da qualche mese della sua prima nipotina e oggi, venerdì 4 agosto, ha dedicato un post di auguri per il compleanno, a uno dei suoi figli, Giammauro: «Un altro 4 agosto e sono le 14 come allora…Sono fortemente fiera di te… E quest’anno ti amo ancora di più (semmai fosse possibile)…Sei figlio e sei genitore… Io te ed Emanuele, Giulia e la nostra piccolina per sempre uniti». La foto ritrae Barbara D'Urso molto giovane inginocchiata e sorridente accanto al figlio che, invece, è seduto su un girello.

I commenti dei fan

Il post ha riscosso subito moltissimo successo sui social, dato che, Barbara D'Urso è molto amata. Qualcuno ha scritto: «Brava mamma, suocera e nonna...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Agosto 2023, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA