Barbara D'Urso a Londra, corsetta ad Hyde Park dopo le lezioni di inglese

di Redazione web

Barbara D'Urso si sta godendo la sua esperienza a Londra. La conduttrice napoletana, dopo la mancata conferma a Mediaset, ha deciso di intraprendere una nuova avventura personale, un'esperienza che sicuramente la farà crescere. Infatti, Barbara, ogni giorno, posta storie sul proprio profilo Instagram in cui racconta ai suoi fan come trascorre le giornate, che cosa prepara da mangiare oppure quali posti nuovi visita. Nelle immagini più recenti che ha pubblicato si trova ad Hyde Park dopo l'allenamento.

Barbara D'Urso, la nuova vita a Londra: i fan la rimpiangono, lei scopre luoghi nuovi. «Che bella giornata»

Barbara D'Urso, annuncio social: «Sto per compiere un atto di coraggio»

La storia Instagram di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso, nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 settembre, ha frequentato una delle sue lezioni di inglese ed ha anche presentato ai suoi follower, due delle sue compagne di corso: una signora del Brasile e una del Giappone. Poi, terminata la lezione, la conduttrice napoletana ha deciso di prendersi un momento per se stessa dedicandosi al suo allenamento quotidiano: una corsetta ad Hyde Park.

Barbara si è fatta fotografare con il tramonto alle spalle, in tenuta sportiva (pantaloncini corti neri e canotta viola) e, ovviamente, il suo immancabile sorriso.

Barbara D'Urso sembra trovarsi molto bene a Londra dove, come specificato in uno dei suoi post, «vivrà per un periodo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 21:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA