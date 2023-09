Barbara D'Urso, il brindisi speciale: «Col cuore da Londra». Ecco il motivo

di Redazione web

Barbara D'Urso, in questo periodo della sua vita, sta vivendo a Londra dove sta studiando l'inglese in una scuola per allievi stranieri. La conduttrice napoletana sta raccontando ai suoi follower tutto il suo viaggio e la sua esperienza attraverso i suoi canali social, soprattutto Instagram dove, ogni giorno, pubblica foto, storie o reel divertenti. Il suo ultimo post è una dedica ai suoi fan che anche da lontano la seguono sempre molto appassionatamente.

Il post Instagram di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso, ieri sera, è uscita a cena con una sua amica londinese e al ristorante ha scattato una serie di foto che ha, poi, pubblicato sul proprio profilo Instagram. La conduttrice napoletana, come primo scatto, ha postato lei che fa una specie di brindisi alla telecamera e, quindi, a chi la guarda. In molti hanno pensato che si trattasse di una dedica ai suoi milioni di follower e, infatti, a corredo dell'immagine, Barbara ha scritto: «Col cuore da Londra». In questi giorni, la presentatrice ha pubblicato diversi contenuti social e, ogni volta, i suoi fan le hanno scritto quanto manchi in televisione e quanto sperino che possa ritornare.

Sicuramente, Barbara D'Urso ha avuto, ancora una volta, la conferma dell'affetto e dell'amore che il pubblico nutre nei suoi confronti ma, al momento, si trova bene a Londra dove ha cominciato un nuovo capitolo entusiasmante della sua vita.

