Barbara D'Urso, a Londra è ringiovanita dopo l'addio a Mediaset. I fan: «Sembri una liceale»

Barbara D'Urso sta vivendo una nuova avventura a Londra: dopo la delusione di non essere stata riconfermata da Mediaset e un'estate trascorsa all'insegna dell'amicizia, ha deciso di partire alla volta dell'Inghilterra per migliorare il suo inglese. La conduttrice napoletana è molto attiva sui propri profili social e, ogni giorno, posta nuovi contenuti che i suoi fan adorano e commentano: secondo molti di loro, Barbara è decisamente ringiovanita.

Barbara D'Urso sembra essere davvero felice a Londra: frequenta la scuola di inglese, assiste a vari spettacoli a teatro e ama fare la turista insieme alle amiche. Poi, scatta tantissime foto e le pubblica tutte sul proprio profilo Instagram. Ultimamente, i suoi follower hanno notato che in tutte le immagini che posta e che la ritraggono, la conduttrice non indossa un filo di trucco ma è sempre al naturale. Ad esempio, nell'ultimo scatto che è apparso sul suo profilo, Barbara è immersa nella lettura e, appunto, il suo look è acqua e sapone. Il post ha riscosso tantissimo successo e i suoi fan hanno commentato così: «Sembri una liceale, stai benissimo!», «Sempre più bella struccata...

Barbara D'Urso e i progetti lavorativi

Nei giorni scorsi, Barbara D'Urso ha annunciato ai suoi follower che sta lavorando ad alcuni che riguardano il suo ritorno a teatro con lo spettacolo "Taxi a 2 piazze". Quindi, la conduttrice dovrebbe tornare in Italia nei prossimi mesi e i suoi fan non vedono l'ora di ritrovarla, dato che, continuano a supplicarla di tornare a Pomeriggio 5.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 15:29

