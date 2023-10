Barbara D'Urso (in tuta e scarpe da ginnastica), la corsetta per rilassarsi: «Respira e basta»

di Redazione web

Barbara D'Urso si sta godendo il suo soggiorno a Londra dove sta trascorrendo qualche mese per migliorare il suo inglese. La conduttrice napoletana sta documentando tutto tramite i propri profili social, soprattutto Instagram, in cui posta foto, video e storie di come trascorre la sua giornata. Nonostante gli impegni con la scuola di inglese, Barbara trova sempre il tempo per rilassarsi con un buon allenamento e una corsetta all'aria aperta, così come mostra nell'ultimo post pubblicato.

Il post Instagram di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso ha mostrato ai suoi fan come ami, dopo lezione, passeggiare o dedicarsi a una corsetta pomeridiana all'interno dei giganteschi parchi di Londra. Nell'ultima serie di foto che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, indossa scarpe da ginnastica, un paio di leggins neri e una giacca sportiva verde fluo.

A corredo degli scatti postati ha aggiunto la didascalia che recita: «Respira e basta». Barbara si trovava in uno dei parchi più belli di Londra, ovvero, Holland Park. Il post ha riscosso molto successo tra i suoi fan che le hanno lasciato migliaia di like e commenti per la sua forma fisica e la sua bellezza senza tempo.

I progetti lavorativi

Inoltre, nelle scorse ore, il settimanale Di Più ha lanciato un'indiscrezione per cui, nel nuovo anno, Barbara D'Urso e Netflix potrebbero collaborare: la conduttrice napoletana starebbe migliorando il suo inglese proprio perché avrebbe un ruolo da protagonista all'interno della presunta nuova serie televisiva.

