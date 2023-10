Barbara D'Urso su Netflix? «Pronta per una serie»: ecco perché starebbe migliorando il suo inglese a Londra

di Redazione web

Barbara D'Urso, in questo periodo, si trova a Londra dove sta migliorando il suo inglese in una scuola privata per studenti stranieri. E fin qui, tutto bene. La conduttrice, effettivamente, ha sempre raccontato ai suoi milioni di follower di essersi presa una pausa per vivere una nuova avventura in Inghilterra senza, però, svelare mai il reale motivo per cui avrebbe lasciato l'Italia per qualche mese. Tuttavia, ecco che, nelle ultime ore, si stanno facendo sempre più insistenti le voci di una collaborazione tra Barbara D'Urso e Netflix. Ma andiamo con ordine.

Il primo a lanciare l'indiscrezione, ovvero che Netflix vorrebbe avere Barbara D'Urso con sé per una nuova serie tv, è stato il patinato Di Più. La conduttrice napoletana, stando alle voci che circolano sul web, si starebbe preparando a un ritorno in televisione (probabilmente a Discovery Channel) e a teatro con lo spettacolo "Taxi a 2 piazze" che, in passato, aveva riscosso molto successo. Ora, però, si apre anche la pista Netflix e il settimanale scrive: «Barbara si prepara a una nuova sfida professionale non come conduttrice ma come attrice. Infatti ha raggiunto un accordo con Netflix, la piattaforma statunitense che distribuisce film e serie TV nel mondo. Ma non può parlare della sua grande occasione ancora poiché è sotto contratto con Mediaset fino a dicembre e per la segretezza che gli americani richiedono per questi progetti». Inoltre, queste voci sarebbero state confermate da una fonte molto vicina a Barbara D'Urso.

Le parole della fonte

Un insider vicino a Barbara D'Urso ha dichiarato a Di Più: «Si tratta di una serie internazionale e Barbara sarà una delle attrici protagoniste. Le riprese sono previste per l’inizio dell’anno prossimo quando lei sarà libera da ogni vincolo contrattuale con Mediaset. La lingua la conosce, ma sa che deve migliorare per rendere i dialoghi più fluenti durante le riprese. Barbara è una perfezionista e non lascia mai nulla al caso».

