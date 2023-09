Barbara D'Urso, futuro in Rai? La svolta nella carriera dopo l'addio a Mediaset, ecco dove andrà

Barbara D'Urso sta attraversando un periodo di importanti cambiamenti nella sua carriera. Dopo aver condotto per molti anni Pomeriggio 5, la conduttrice si trova ora a esplorare nuove opportunità professionali. A sostenerla in questa fase di transizione c'è Lucio Presta, noto agente dei personaggi VIP, con il quale Barbara ha ristabilito un'amicizia dopo anni di tensioni e conflitti. E mentre Barbara esplora nuove opportunità dopo l'addio a Mediaset, ci sono voci che suggeriscono un possibile approdo alla Rai.

Barbara D'Urso e il futuro in Rai?

Mara Venier ha persino accennato alla possibilità di lasciarle il suo programma "Domenica In". Questa prospettiva ha suscitato l'interesse del pubblico televisivo, anche se nulla è stato confermato ufficialmente. Gli appassionati stanno attendendo con impazienza di vedere dove Barbara farà la sua prossima apparizione in televisione, mentre lei, si apprende dai social, è volata a Londra per un nuovo capitolo della sua vita.

Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset music by Korb

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 13:45

