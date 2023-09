Myrta Merlino debutta a Pomeriggio 5: «Sarò sempre dalla vostra parte». Poi il saluto a Barbara D'Urso

di Redazione web

Myrta Merlino è la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque, il programma che per ben 15 anni è stato condotto da Barbara D'Urso. La giornalista è andata in onda per la prima volta oggi, lunedì 4 settembre, giorno in cui ha cominciato questa nuova avventura all'interno delle reti Mediaset. Myrta Merlino ha salutato il suo pubblico in studio e i telespettatori da casa e, poi, al termine del suo discorso ha ringraziato anche l'ormai ex padrona di casa.

Il discorso di Myrta Merlino

Myrta Merlino, visibilmente emozionata, ha introdotto la nuova stagione di Pomeriggio Cinque con un discorso di presentazione e ha fatto alcune promesse ai telespettatori: «Buon pomeriggio a tutti! Voglio salutare tutto il mio pubblico. Per me è come vivere la prima di uno spettacolo importante a teatro. Che emozion! Devo dire che le prime sono sempre emozionanti, questa è una prima volta che non dimenticherò mai nella vita. È tutto nuovo anche per me. La prima volta a Pomeriggio 5, la prima volta che condurrò un programma che vi terrà compagnia durante le ore pomeridiane, è la pirma volta per tutto, insomma. Sono emozionatissima di essere con voi, in questo studio nuovo, con tante persone e dopo il Covid, è stranissimo sentire così tanto calore umano.

I saluti a Barbara D'Urso

Infine, prima di cominciare ufficialmente il programma, Myrta Merlino ha rivolto un saluto a Barbara D'Urso: «Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con successo e amore questo programma: ciao Barbara grazie davvero».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 18:25

