Pomeriggio 5, Myrta Merlino debutta: «Ecco i casi di oggi». Ospiti, anticipazioni e orario. Le novità (e gli auguri di Barbara D'Urso)

di Redazione web

Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi, lunedì 4 settembre, Myrta Merlino debutterà a Pomeriggio 5 con una nuova edizione del programma che dopo 15 anni cambia conduttrice. La giornalista passata da La7 a Mediaset ha preso infatti il posto di Barbara D'urso.

Ma ora è tutto pronto: un nuovo studio e un format rivisitato, che lascia da parte il trash in favore della cronaca e degli approfondimenti. L'appuntamento per il fischio d'inizio è oggi alle 16.55.

Myrta Merlino il debutto a Pomeriggio 5, anticipazioni

Il battesimo della giornalista sulle reti Mediaset c'è stato ieri sera, la Merlino infatti si è già collegata con Zona Bianca, su Rete 4 durante la prima puntata stagionale del programma con Giuseppe Brindisi. Visibilmente emozionata ha dichiarato: «È più di un benvenuto, è un battesimo. È la prima volta che si vede la mia faccia su queste reti, dopo un’estate di grandi notizie».

Barbara D'Urso, futuro in Rai? L'indizio social: «L’inizio di una nuova avventura…»

Le novità

Myrta si è detta pronta per questa missione totalmente diversa per lei, anche se è abituata ad andare in onda giornalmente, non lo aveva fatto per un pubblico più ampio come quello che si augura di trovare su Canale 5. Non ha voluto mostrare in diretta a Zona Bianca il nuovo studio di Pomeriggio 5 la Merlino, ma promette al pubblico che sarà bellissimo «caldo, meraviglioso, con un pubblico bellissimo». La giornalista intratterà i telespettatori di canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 16.55 alle 18.45.

I casi di oggi

Non ha detto quale saranno gli ospiti della prima puntata ma la Merlino si sbottona un po' e svela quale saranno gli argomenti che affronterà oggi al suo debutto a Pomeriggio 5.

«Partiamo da casi di cronaca straordinariamente importanti e feroci, che però ci ricordano una grande battaglia che quest’anno vogliamo condurre: la battaglia contro la violenza sulle donne.

Myrta Merlino è pronta e i telespettatori fedeli di Barbara D'Urso curiosi. Solo qualche giorno fa la giornalista era tornata a parlare al Corriere dell'ex padrona di casa: «Umanamente non può che dispiacermi per lei», anche aggiungendo: «Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore».

Gli auguri di Barbara D'Urso

E le parole della giornalista arriano a poche ore dal post di Barbara D'Urso in cui si congratula con la collega (anche se l'amaro in bocca resta): «Ora le chiavi di quella casa sono state date a Mirta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo. Pomeriggio5 tornerà finalmente ad avere un grande studio con il pubblico presente dal vivo, che potrà anche interagire in diretta. Verrà aumentata la durata, mezz’ora in più partendo ben prima del competitor, e verrà garantita una collocazione in palinsesto più favorevole, con un ottimo traino, come si confà a un programma, ormai storico, ben rodato e di successo, com’è giusto che sia e come sarebbe stato giusto fare anche nelle stagioni precedenti. Tutto questo non potrà che fare bene agli ascolti e a Pomeriggio5, una delle creature televisive di cui vado maggiormente orgogliosa. L’unica cosa che mi dispiace, come sapete, è non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me. A presto»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA