Pomeriggio Cinque: da lunedì conduce Myrta Merlino. La reazione di Barbara D'Urso

Lunedì 4 settembre, su Canale 5, al via la nuova stagione di “Pomeriggio Cinque”, il programma targato Videonews, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.55, che vede alla conduzione Myrta Merlino. La prima in cui non ci sarà Barbara D'Urso che ha condotto il day time per quindi stagioni.

La sedicesima edizione di Pomeriggio Cinque in partenza domani su canale 5 con Myrta Merlino, sarà la prima dopo il "repulisti trash" voluto da Pier Silvio Berlusconi. Molte le pagine all’interno del programma per raccontare la società, la politica, il costume.

Inoltre, particolare attenzione verrà dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne in tutte le sue forme, da quella fisica a quella psicologica, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su un fenomeno che purtroppo non tende a diminuire.

Tra i telespettatori della nuova edizione molto probabilmente non ci sarà Barbara D'Urso che nelle sue storie Instagram ha annunciato di essere in partenza per una nuova avventura: «Sto per fare un atto di coraggio - ha detto la conduttrice - e per me è una cosa molto importante: sto per andare all'aeroporto e voi sapete il terrore che ho dell'aereo ma c'è sempre tempo per superare i propri limiti. Dove andrò secondo voi? Verso una nuova lunga avventura che forse vi svelerò, adesso non posso perché ho un po' di paura ma la paura ferma il mondo e io non mi voglio fermare. Ciao a tutti col cuore».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 15:12

