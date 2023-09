Barbara D'Urso, reazione a sorpresa per la prima puntata di Pomeriggio 5: cosa ha detto su Myrta Merlino

Il giorno tanto atteso è arrivato: la nuova edizione di Pomeriggio 5 ha fatto il suo debutto ufficiale e, dopo 15 anni, al timone della trasmissione non c'è Barbara D'Urso bensì Myrta Merlino. La nuova conduttrice ha fatto il suo ingresso nello studio rinnovato per l'occasione e ha cominciato una nuova era del salotto pomeridiano di Canale 5. E il commento dell'ex padrona di casa non poteva certo mancare... scopriamo insieme cosa ha detto.

Barbara D'Urso su Myrta Merlino

Non è mancato un saluto proprio a colei che fino alla scorsa stagione ha condotto il programma: «Volevo ringraziare la donna che per quindici anni ha condotto con grande successo questa trasmissione, Pomeriggio 5.

Dall'altra parte, però, Barbara d'Urso ha scelto di non commentare, rifugiandosi nel silenzio e lasciando spazio sui social soltanto al suo volo fuori dall'Italia per un periodo prolungato, per una destinazione ancora sconosciuta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 10:14

