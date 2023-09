Pomeriggio 5, Myrta Merlino criticata per il nuovo studio: gobbo di carta e telecamera in vista. «Neanche le tv locali»

A pochi minuti dall'inizio della nuova stagione di Pomeriggio 5, sui social sono già comparse le prime polemiche. La trasmissione di Myrta Merlino ha infatti suscitato numerose critiche, soprattutto per la scelta del nuovo studio, paragonato da alcuni a quello di una «tv locale», e del gobbo cataceo.

Myrta Merlino debutta a Pomeriggio 5: «Sarò sempre dalla vostra parte». Poi il saluto a Barbara D'Urso

Pomeriggio 5, Myrta Merlino debutta: «Ecco i casi di oggi». Ospiti, anticipazioni e orario. Le novità (e gli auguri di Barbara D'Urso)

Polemiche a parte, è ripartita la nuova stagione del programma. Lo show, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.55, è targato Videonews. Molte le pagine all'interno del programma per raccontare la società, la politica, il costume.

In particolare Pomeriggio cinque, come si è visto dalla prima puntata, si concentrerà sulla stretta attualità con approfondimenti sui casi di cronaca più rilevanti.

Ma lo studio? Pubblico di spalle, gobbo con autori in bella vista, telecamere in vista in ogni angolo. Lo sgabuzzino era più bello e più presentabile. Mai avrei pensato di dirlo. #Pomeriggio5 pic.twitter.com/GVtKuB18J7

Il nuovo pomeriggio di Piersilvio Berlusconi.



In bella vista il gobbo cartaceo e le telecamere dietro, neanche una tv locale sta a questi livelli.



Si conferma in Pierpippa in tutto e per tutto.#pomeriggio5 #myrtamerlino pic.twitter.com/dytrBylCDY