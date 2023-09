Barbara D'Urso "scappa" a Londra: «Vado a scuola». La reazione (con una gaffe) all'esordio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5

di Redazione web

Barbara D'Urso è salita su un aereo, nonostante la sua fobia per i voli, e abbracciato la nuova vita. Mentre andava in onda la prima puntata di Pomeriggio 5, con Myrta Merlino alla conduzione dopo 15 anni, lei è volata a Londra. Ancora una volta, la conduttrice ha scelto di allontanarsi con eleganza dai gossip e ha lasciato parlare i fan al suo posto che chiedono il suo ritorno.

L'ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha dato uno dei suoi annunci "choc", questa volta su di lei e il suo trasferimento. Ecco cosa ha detto.

Nuova città, nuova vita per Barbara D'urso che ha deciso di trasferirsi per un periodo di tempo a Londra e iniziare un nuovo, difficile percorso.

«Ieri il mio primo giorno di Scuola.

Per l'occasione, la conduttrice ha scelto un outfit semplice, una camicia bianca, gonna di jeans lunga fino ai piedi, borsa di tela e un paio di occhiali da sole.

I fan, tuttavia, hanno notato un dettaglio tra le mani della conduttrice: i giornali del New York Times e lo hanno trovato molto divertente. «Anche io vado a Londra per leggere il New York Times», ha scritto un fan, in modo ironico.

La nuova vita di Barbara D'Urso inizia con una gaffe molto divertente, ma questo è solo l'inizio della sua avventura, lontana da Mediaset. I suoi fan le fanno le fanno l'in bocca al lupo, con la promessa di sostenerla sempre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 10:15

