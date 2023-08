Myrta Merlino, Checco Zalone ospite a Pomeriggio 5: «Una serata speciale». I fan: Non vediamo l’ora

di Redazione Web

Pomeriggio 5 sta per arrivare. Il programma è passato sotto la conduzione di Myrta Merlino, dopo la decisione dei dei suoi vertici di destituire la precedente conduttrice, Barbara D'Urso. E proprio nelle ultime ore, Myrta Merlino, neo conduttrice del programma ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che non è passato inosservato ai suoi follower. La conduttrice si dice ormai «prontissima ed emozionata» per questa nuova esperienza. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Myrta Merlino, vacanze addio: «Pronta per la sfida a Pomeriggio 5»

Myrta Merlino, Pomeriggio 5 non cambierà nome: ecco perché

«Una serata speciale con Checco Zalone e la sua straordinaria capacità di raccontare la pancia del Paese, con tutte le sue debolezze ma anche con le sue grandezze - ha scritto Myrta Merlino a corredo del post Instagram -.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post pubblicato dalla conduttrice sul suo profiilo Instagram. «Grande Myrta siamo con te, non vediamo l'ora di vederti», ha scritto una fan. E ancora: «Ti seguirò sempre perché finalmente sono sicura che si parlerà di argomenti importanti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Agosto 2023, 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA