Myrta Merlino a Pomeriggio 5, la promo del debutto crea già polemiche: «Non sarà mai come Barbara D'Urso»

La nuova edizione di Pomeriggio 5 ripartirà il 4 settembre su Canale 5. Ormai nota, la grande novità è la conduttrice Myrta Merlino che ha preso il posto di Barbara D’Urso. Ed ecco che è stato diffuso sui canali social di Mediaset il nuovo promo della trasmissione. Nel video si vede Myrta Merlino che, in studio, usa un telecomando per dare il via ad una serie di immagini legate all’attualità, che scorrono rapidamente sullo schermo. Il video si chiude con la conduttrice che dà l’appuntamento agli spettatori per i pomeriggi di settembre. Ma sembra che non tutti abbiano apprezzato il promo. «Dite alla Merlino che anche se cerca di travestirsi da Barbara d’Urso, non sarà mai lei. Col cuore» scrive un utente.

Torna #Pomeriggio5 con tutti gli approfondimenti di cronaca, attualità e tanto altro: Myrta Merlino vi aspetta a settembre su #Canale5! @pomeriggio5 pic.twitter.com/Y00NZ2gZ92 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) August 7, 2023

I commenti

«Matano volerà al 40% di share» ha scritto un altro utente. «No comment io non lo seguo… meglio Barbarella» è stato un altro parere.

ll camibiamento

L’addio di Barbara d’Urso al programma ha creato molto scalpore. Con un comunicato dell’1 luglio, Mediaset aveva reso nota l’uscita di scena della conduttrice da Pomeriggio 5 dopo ben quindici anni al timone. Pochi giorni dopo fu lei stessa a prendere parola su quanto accaduto, attraverso un’intervista in cui espresse tutto il suo dolore, oltre alla sua rabbia per non esser stata avvisata per tempo, nenache per salutare i suoi telespettatori.

