Aurora Ramazzotti e la tenera foto con il piccolo (o grande?) Cesare: «Sta crescendo troppo in fretta»

Si parla di "diade", di legame speciale mamma figlio e di come sia importante svilupparlo da subito. E lo sa bene Aurora Ramazzotti che per la gioia dei suoi follower, condivide (quasi ogni giorno) sul suo profilo Instagram, molti scatti con il suo piccolo Cesare, nato il 30 marzo nella clinica Sant'Anna di Sorengo. Immagini che "raccontano" la nuova vita da mamma e tutte le sue "prime esperienze".

Ma il tempo passa e anche in fretta. Infatti nelle ultime ore, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha pubblicato nelle sue Instagram stories una tenera foto che non è passata inosservata ai suoi fan. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Aurora Ramazzotti, cena con le amiche e quella 'citazione' nascosta nelle stories

Essere mamma non è così semplice.

Proprio nelle ultime ore, Aurora Ramazzotti ha voluto sottolineare come il figlio Cesare, in soli quasi cinque mesi sia già cresciuto. «Crescono troppo velocemente», con l'aggiunta di un emoji che piange.

Niente da fare, per Aurora come per tante mamme, accettare i propri figli che crescono è uno degli ostacoli più grande.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Agosto 2023, 16:06

