Giorgia Soleri e il dolore per il suo papà, hater in agguato: «Perché condividi le cose private?». Lei replica così

Giorgia Soleri, attivista e influencer, nelle ultime ore ha parlato di come siano peggiorate le condizioni di salute del suo papà. Da qualche tempo non appariva sui social, per questo ha voluto spiegare ai suoi follower il motivo dell’assenza. L'attivista, che è riuscita a portare una proposta di legge all'attenzione del Parlamento per far riconoscere la sua malattia, ossia la vulvodinia e neuropatia del pubendo, è voluta entrare nei dettagli del proprio rapporto con il papà. Il sostegno dei suoi fan è notevole, tant'è che per Giorgia Soleri non c'è giorno che passi senza ringraziarli. Tuttavia, c'è anche qualche utente che non ha appoggiato la scelta dell'influencer riguardo alla sua «condivisione del dolore». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Giorgia Soleri choc: «Mio papà è in ospedale, l'hanno operato d'urgenza: la situazione non va»

Giorgia Soleri e la brutta notizia in famiglia: «Mandateci pensieri positivi»

«Io non capisco perché senti il bisogno di condividere cose private con sconosciuti», ha scritto un utente. E Giorgia Soleri, non ci ha pensato due volte a rispondere: «Non mi aspetto che capiscano tutti, non più - ha sottolineato Giorgia Soleri nelle sue Instagram stories -.

Poi, ha aggiunto: «Ora non posso fare a meno di mettere la mia esperienza al servizio delle altre sperando che possa arrivare a chi ne ha bisogno. Raggiungere persone così lontane e diverse sarebbe stato impossibile altrimenti, e lasciare briciole del mio percorso sul percorso di altre mi fa sentire meno sola, vicina e abbracciata. E per me va bene così».

