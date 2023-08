Giorgia Soleri, la ripartenza da Matera: «Mi sento una figa»

di Redazione web

Giorgia Soleri, anche in vacanza a Matera, non perde l'occasione per svolgere la sua attività di attivismo e sensibilizzare su quello che è un tema molto importante e sentito da tantissime giovane donne in Italia: l'aborto.

Giorgia Soleri e l'aborto in "pillole"

Si tratta di pillole informative sottoforma di post instagram grazie alle quali è possibile vedere quelli che sono i passaggi che una donna deve affrontare tra obiettori di coscienza e tempi d'attesa.

Ripartenza da Matera

Abbandonando la città storica della Basilicata, Matera, si ritiene poi soddisfatta di essere riuscita a caricare nel bagagliaio della macchina tutte le valige che trasporta con le amiche: «Dopo aver caricato il bagagliaio mi sento proprio figa», ha concluso l'influencer, ex fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin.

