Giorgia Soleri in vacanza: «Le foto che faccio alle mie amiche e quelle che fanno loro a me». Il risultato è esilarante

Giorgia Soleri, in questo momento, si trova a Matera, Basilicata, ed è ospite di una delle sue migliori amiche: Federica Fabrizio, con la quale ha partecipato anche a Pechino Express. L'attivista sta postando moltissime storie, video e foto di ciò che sta facendo per tenere sempre aggiornati i suoi follower. Le ultime immagini che ha pubblicato sono davvero esilaranti e ricalcano uno dei meme più famosi del web.

La storia Instagram di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri sta raccontando ai suoi fan, attraverso storie Instagram, come sta passando questi giorni di vacanza a Matera. L'ultima serie di foto, è davvero esilarante. Prima, c'è Federica Fabrizio che guarda verso l'orizzonte e la città e il cielo crea un gioco di colori davvero bello, quindi, Giorgia scrive: «Le foto che faccio alle mie amiche». Lo scatto successivo ritrae Giorgia Soleri in posa nello stesso luogo dell'amica, ma con un'espressione seria e i capelli davanti al viso. Allora, l'ex fidanzata di Damiano David scrive: «Le foto che mi fanno loro».

L'effetto è divertente perché ricalca uno dei meme che ha fatto più successo negli ultimi anni e che vede come protagonisti gli amici alle prese con le foto da postare sui social.

Le vacanze a Matera

Giorgia Soleri si sta davvero divertento a Matera e l'ultima foto pubblicata su Instagram ne è la prova. Lei e le amiche sono in posa davanti al panorama mozzafiato e Federica scrive: «In questa foto potete osservare il panorama più bello del mondo, alle sue spalle il Belvedere di Matera».

