Giorgia Soleri ancora in bikini sui social, i fan la provocano: «Prima tutte ste foto non le mettevi». Lei risponde così

Giorgia Soleri, in questo ultimo periodo, è spesso stata al centro dell'attenzione e del gossip, prima, per la fine della sua storia con Damiano David, frontman dei Maneskin, poi, per le sue battaglie per i diritti della comunità LGBTQ+. Ora, l'attivista si sta godendo le sue meritate vacanze e, quindi, qualche giorno di mare. Gli hater, però, non si sono risparmiati nemmeno questa volta e hanno attaccato nuovamente Giorgia.

Il post di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri è molto attiva sul proprio profilo Instagram dove, tramite storie, foto e video, tiene informati i suoi follower su ciò che fa e su come trascorre le sue giornate. L'ultima serie di scatti pubblicati dall'attivista è una raccolta di foto che raccontano un po' come sta passando l'estate e in quali posti si sta rilassando. La didascalia del post recita: «Dump del cuore leggero».

Gli hater, però, sono sempre in agguato nel profilo di Giorgia e, proprio per questo motivo, "non le hanno fatto passare" il fatto che, ultimamente, pubblichi molto spesso. Qualcuno le ha scritto: «Prima tutte ste foto su Instagram non le mettevi, cosa è successo?». Quindi, Giorgia ha risposto: «L'estate mi rende leggera».

Giorgia Soleri e i peli

Infine, Giorgia Soleri è stata criticata anche per i peli che, spesso sfoggia senza badare ai giudizi altrui. Qualcuno ha scritto: «Ma perché non hai il baffetto? Ti fai la ceretta lì?». Giorgia, quindi, a sua volta, ha risposto: «Che angoscia ‘sti peli ma state a controllare ogni foto? Inquietante».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 17:53

