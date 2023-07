Giorgia Soleri alla premiere del film Barbie presa di mira dagli hater: «Lei incarna tutto ciò che tu contesti... ipocrita»

di Redazione web

Giorgia Soleri ha preso parte, come tanti altri vip, volti noti e influencer, alla premiere del film Barbie che si è tenuta a Milano nelle scorse ore. L'attivista ha, poi, pubblicato le foto della serata e del suo look rigorosamente rosa, nel suo profilo Instagram ma i suoi fan non hanno molto apprezzato il post. Giorgia, negli ultimi tempi, è stata spesso al centro dell'attenzione mediatica: prima per i suoi progetti di attivismo, poi, per Pechino Express e, infine, ovviamente per la fine della sua storia con Damiano David.

Giorgia Soleri e la rottura con Damiano: «Ecco come volevamo comunicarla se non fosse uscito quel video»

Giorgia Soleri, il primo tatuaggio dopo la rottura con Damiano David: «Vi presento le mie serpi di Falloppio»

Il post Instagram di Giorgia Soleri

Vestito fucsia monospalla, lungo fino al ginocchio con spacco vertiginoso e piume sul fondo, coda di cavallo alta e trucco brillantinato. Giorgia Soleri ha scelto di presentarsi così alla prima italiana del film Barbie e ha, poi, postato le foto su Instagram. L'influencer ha scritto, come didascalia della serie di scatti, una mini recensione del film: «COME ON BARBIE LET’S GO PARTY! Greta Gerwig si riconferma la regista visionaria e geniale che è sempre stata, rendendo Barbie The Movie una perfetta analisi delle società occidentale con uno sguardo irriverente, autoironico e sfacciatamente femminista, senza lasciare nulla al caso.

I fan, però, non hanno molto apprezzato questa disamina del lungometraggio che, secondo loro, rappresenterebbe tutti gli "ideali" che Giorgia combatte quotidianamente.

I commenti di fan e hater

Il post di Giorgia Soleri ha riscosso molto successo ma, inevitabilmente, ha fatto storcere il naso a qualcuno. Alcuni utenti social hanno scritto: «Lei incarna tutto ciò che tu contesti... ipocrita», «Una che "odia il cinema" si mette a dare anche giudizi adesso?» oppure ancora «Roba da matti. Barbie è l'antitesi del femminismo. È il totem del capitalismo politically corect. Al prossimo Pride tutti vestiti da Barbie, sponsor ufficiale, del resto i soldi non hanno nessun credo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA