Giorgia Soleri e la rottura con Damiano: «Ecco come volevamo comunicarla se non fosse uscito quel video»

Giorgia Soleri è molto attiva sui propri profili social e ama tenere sempre aggiornati su ciò che fa i suoi moltissimi follower. Così, quando l'attivista è in viaggio, ad esempio da Roma a Milano come testimoniano le sue storie Instagram, mette a disposizione dei suoi follower il box delle domande alle quali, poi, risponde sempre. Giorgia, per la prima volta dopo la fine della storia con Damiano David, ha spiegato come, se non fosse stato pubblicato il video su Twitter del cantante con un'altra ragazza, avrebbero comunicato la loro rottura. L'influencer ha, però, risposto a molte altre domande.

Giorgia Soleri e la rottura con Damiano David

Giorgia Soleri e Damiano David, frontman dei Maneskin, si sono lasciati all'inizio di giugno dopo avere condiviso sei anni d'amore. La rottura, secondo quanto inizialmente era stato scritto sui vari social, sarebbe dipesa dai tradimenti del cantante nei confronti dell'attivista: era, infatti, circolato su Twitter un video in cui Damiano baciava un'altra ragazza. In realtà, poi, i due hanno chiarito che tra loro non ci sono mai state terze persone, almeno nascoste, dato che, Giorgia e Damiano avevano una relazione aperta.

Rispondendo alla domanda: «Cosa avreste scritto in merito alla fine della relazione, se non fosse uscito il video?», Giorgia ha detto: «Ciao a tutt*, volevamo comunicarvi che abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione e percorrere strade diverse. Anche se non siamo più una coppia la nostra decisione non inficia in nessun modo sul nostro rapporto di affetto e stima, pertanto vi chiediamo di avere rispetto di noi, della nostra privacy e delle nostre scelte in questo momento delicato. Grazie per la comprensione, Giorgia e Damiano».

Giorgia Soleri e l'invadenza dei social

Giorgia Soleri ha, poi, continuato il discorso parlando della curiosità che si è sempre provata da parte degli utenti social nei confronti della sua vita privata. L'attivista ha detto: «Mi disturba la morbosità che sembrano avere alcune persone nei confronti delle dinamiche relazionali altrui, ad esempio: Temptation Island. Io non l'ho mai visto ma, qualche giorno fa, facendo zapping in hotel, sono capitata su una replica e mi ha messo fortemente a disagio. Cosa c'è di interessante nel vedere coppie messe in difficoltà? Nel loro dolore? Nella loro rabbia? Mi incuriosisce sinceramente. A me rende felice vedere persone che si amano nel momento in cui si amano. Il resto mi fa sentire inopportuna e fuori luogo (a meno che non sia un'amic* a confidarsi)».

Giorgia Soleri e il periodo che sta vivendo

Inoltre, alcuni fan di Giorgia Soleri si sono interessati sinceramente al suo stato emotivo attuale e l'attivista ha risposto: «Sto bene, nonostante sia un periodo complesso io mi sento stranamente centrata, concentrata e serena come non succedeva da tempo.

Giorgia Soleri e i gatti

Giorgia Soleri, poi, si sa è un'amante dei gatti e, quasi in ogni storia che pubblica, ha sempre qualche amico a quattro zampe intorno. Proprio la "tematica gatti" aveva lasciato perplessi i suoi fan dopo la rottura con Damiano David, infatti, anche lui è molto affezionato ai felini. Giorgia ha risposto, quindi, alla domanda: «Chi si prende cura dei mici quando viaggi?». L'attivista ha detto: «C'è una persona che passa ogni giorno e resta qualche ora con loro e, poi, la mia vicina incredibile che va mattina e sera a nutrirli, a coccolarli e a farsi coccolare».

Infine, Giorgia Soleri ha anche risposto ad alcune domande sui reality show. Proprio alcuni mesi fa, è stata protagonista, insieme all'amica e attivista Federica Fabrizio di Pechino Express al quale ha detto che se potesse ripartirebbe subito, dato che, è stata una delle esperienze più belle della sua vita. Giorgia, però, ha poi specificato che, almeno ad oggi, non prenderebbe parte a nessun reality.

