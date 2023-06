Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin si lasciano: lei non segue più nessun membro della band su Instagram

di Redazione web

Damiano David e Giorgia Soleri non stanno più insieme: una delle coppie più in voga degli ultimi tempi, dopo otto anni d'amore, ha deciso di lasciarsi. Su Twitter, inoltre, è spuntato un video in cui si vede il frontman della band che bacia appassionatamente un'altra ragazza, quella che sembra essere la sua nuova fiamma: Martina Taglienti. I fan più attenti di Giorgia e Damiano hanno, però, notato un altro particolare che riguarda anche i membri della band.

Damiano dei Maneskin bacia una ragazza in discoteca, il video è virale. Il cantante: «Io e Giorgia Soleri ci siamo lasciati»

Martina Taglienti, la bionda (amica di Victoria De Angelis) che bacia Damiano David dei Maneskin

Giorgia Soleri non segue più i Maneskin sui social

Giorgia Soleri e Damiano David si sono lasciati e da ore circola sui social il video di lui che bacia la nuova fiamma, il suo commento che chiarisce che non ha tradito nessuno in quanto lui e l'attivista non erano più una coppia da giorni. Di Giorgia, però, nessuna traccia, nessun post o commento: l'influencer ha preferito rimanere in silenzio. O quasi. Sì, perché i follower si sono accorti che non segue più nessun membro della band, ovvero Thomas, Ethan e Victoria. Proprio con quest'ultima sembra non avere mai avuto un bel rapporto, anche se, nessuna delle due ha mai rilasciato dichiarazioni o commenti in merito. Fatalità, comunque, Martina Taglienti è molto amica della bassista che, stando a quanto pensano i fan, non era presente al compleanno di Damiano proprio a causa del non-rapporto con Giorgia Soleri. Anche Selvaggia Lucarelli si è espressa a riguardo.

Giorgia Soleri e i biglietti aerei sbagliati: «Ho confuso andata e ritorno». Le risposte dei fan sono epiche

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, nel suo podcast intitolato "Il Sottosopra" ha detto: «C’è molta curiosità e tutti vogliono sapere cosa non va tra Damiano e Victoria. Esatto avete sentito bene, perché anche se chi gli sta intorno fa di tutto per far credere che siano affiatatissimi e tutto sia rosa e fiori, le cose non starebbero proprio così da un pezzo. Si parla di rapporto scricchiolante tra i due artisti. L’ultima prova è stata l’assenza di lei al compleanno di lui, che aggiunge peso alle voci che circolano insistenti. E come se non bastasse si parla di scarso feeling tra Victoria e la fidanzata di Damiano. E di questo si legge già da tempo. Indiscrezione presente in molti articoli mai smentiti. Esistono foto di Berlusconi in compagnia di qualche comunista, ma non ci sono scatti di Victoria con Giorgia Soleri».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA