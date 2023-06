Damiano dei Maneskin bacia una ragazza in discoteca, il video è virale. Il cantante: «Io e Giorgia Soleri ci siamo lasciati» VIDEO

di Redazione web

Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati. Ad ammetterlo è il cantante dei Maneskin, dopo l'uscita di un video che lo ritrae in discoteca in atteggiamenti intimi con un'altra ragazza. Il frontman della band romana è stato beccato in un lungo e appassionato bacio con una bionda sconosciuta. Sui social il video è subito diventato virale, tanto che i fan hanno subito gridato al tradimento. Così Damiano ha fatto chiarezza.

Luna Passos, chi è la fidanzata di Victoria dei Maneskin? Età, carriera, altezza, passioni e Instagram: le curiosità sulla modella brasiliana

Giorgia Soleri risponde alle follower: «Quando sto male, mi isolo da tutto»

Cosa ha detto Damiano David

«Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore.

La storia con Giorgia Soleri

Damiano David e Giorgia Soleri stavano insieme dal 2017, anche se i due avevano raccontato di essersi conosciuti già da piccoli. A lei il cantante ha dedicato "Coraline", una delle canzoni di successo dei Maneskin. Sui social hanno raccontato spesso il loro amore, facendo appassionare i fan a una storia che sembrava poter durare a lungo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA