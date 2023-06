Damiano dei Maneskin: chi è Martina Taglienti, la bionda (amica di Victoria De Angelis) che bacia il cantante. La reazione di Giorgia Soleri

Si chiama Martina Taglienti ed è la ragazza immortalata nel video, viralissimo pubblicato su Tiktok in queste ore, mentre bacia in una discoteca Damiano David. Il cantante dei Maneskin subito dopo la pubblicazione di questo video ha ufficializzato la rottura con la ormai ex Giorgia Soleri. Ma chi è Martina Taglienti?

Damiano dei Maneskin bacia una ragazza in discoteca, il video è virale. Il cantante: «Io e Giorgia Soleri ci siamo lasciati» VIDEO

Chi è Martina Taglienti, la modella che bacia Damiano David dei Maneskin. Ed ecco come ha reagito l'ex Giorgia Soleri

Luna Passos, chi è la fidanzata di Victoria dei Maneskin?

Chi è Martina Taglienti

La ragazza che bacia Damiano David in discoteca non è poi così "sconosciuta", ma è anzi una grandissima amica dei Maneskin e in particolare di Victoria De Angelis e Thomas Raggi. Giovanissima, classe 2001 (è nata a Roma il 22 gennaio) è una modella che si sta facendo notare molto.

Anche Vogue italia la inserisce tra le modelle da tenere d'occhio in questo momento. E infatti già molti brand l'hanno scelta per le loro campagne. Martina infatti è parte integrante della crew dei Måneskin e, nello specifico, è molto amica di Victoria De Angelis e Thomas Raggi.

In un post Instagram di solo cinque giorni fa, Victoria ha pubblicato una foto in cui compare con Martina Taglienti e un'altra modella, Luna Passos con cui la bassista dei Maneskin è stata paparazzata in un appassionato bacio in barca.

Chi è Martina Taglienti, la modella che bacia Damiano David dei Maneskin. Ed ecco come ha reagito l'ex Giorgia Soleri

La reazione di Giorgia Soleri

E mentre sui social è caccia aperta a Martina Taglienti - che è già passata da 57mila a quasi 59mila follower solo su instagram e nel giro di pochissime ore - l'ormai ex fidanzata Giorgia Soleri sembrerebbe aver smesso di seguire Damiano David sui social.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA