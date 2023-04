Giorgia Soleri in lacrime a Pechino Express per il messaggio di Damiano David (Maneskin)

(Adnkronos) - I concorrenti di Pechino Express 2023 ricevono messaggi da casa. Giorgia Soleri si commuove per le parole del suo compagno, Damiano David, frontman dei Maneskin: «Ciao, siamo tutti qui che ti aspettiamo. Pensa solo a divertirti... e vinci».

Messaggi, emozione e lacrime

Emozione anche per Martina Colombari e il figlio Achille quando sullo schermo compare Billy Costacura.

