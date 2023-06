Giorgia Soleri risponde alle follower: «Quando sto male, mi isolo da tutto»

di Redazione web

Giorgia Soleri ama confrontarsi su varie tematiche con i suoi follower che, ogni giorno, le pongono migliaia di domande. Giorgia, spesso, condivide sui social le sue iniziative, i suoi progetti di lavoro e anche i suoi pensieri e, spesso, mette a disposizione il "box delle domande" così da rispondere alle curiosità delle sue fan. Giorgia è molto seguita su Instagram: il suo profilo conta 815mila follower.

La storia Instagram di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri, come è solita fare spesso, ha condiviso con le sue follower alcune domande a cui ha risposto e una, in particolare ha attirato l'attenzione delle ragazze che la seguono da sempre. La domanda in questione era: «Come gestisci i viaggi quando non stai benissimo?». Giorgia ha, quindi, risposto: «Cerco di avere tutto l'essenziale, soprattutto: vestiti comodi, mutande comode, termoforo e antidolorifici (per varie intensità di dolore).

I progetti lavorativi di Giorgia Soleri

In un'altra domanda, una follower ha chiesto quale fosse un pregio e un difetto di Giorgia Soleri e lei ha risposto: «Sono molto determinata ma alle volte un po' rigida». Proprio grazie a questa sua determinazione, l'attivista è riuscita a raggiungere grandi obiettivi come, ad esempio, la scrittura di un libro in cui racconta la sua malattia.

