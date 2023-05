Giorgia Soleri e i biglietti aerei sbagliati: «Ho confuso andata e ritorno». Le risposte dei fan sono epiche

di Redazione Web

Giorgia Soleri è molto attiva sui social e ai suoi follower racconta praticamente tutto ciò che fa e che le succede nella vita. Nell’ultimo post che ha pubblicato, ha raccontato ai fan ciò che le è successo: alcuni hanno commentato la foto cercando di consolarla mentre altri non hanno speso belle parole per l’influencer e attivista reduce dall’esperienza di Pechino Express.

Il post Instagram di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri non ha proprio segreti con i suoi follower e dalla malattia (endometriosi) passando ai suoi progetti lavorativi fino alle campagne femministe, si racconta a 360 gradi.

I commenti dei follower

Alcuni follower di Giorgia Soleri hanno commentato il post in modo simpatico: «Giorgia sei una di noi!» oppure «Tutto bene insomma» con l’emoticon con le lacrime dalle risate. La maggior parte, però, ha scritto: «Ti dico solo che sono di Cesena, non aggiungo altro», «Be cosa sarà mai successo: fatteli ricomprare dal tuo fidanzato o ricomprali da sola, almeno i soldi per viaggiare ce li hai» oppure ancora «E io che mi sbatto per i soldi della bolletta della luce… pensa te!».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 20:46

