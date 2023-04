Giorgia Soleri, a Pechino Express la battuta infelice sulla malattia: «Partecipa solo per dire che ha male alla vulva»

di Redazione web

Giorgia Soleri è una delle concorrenti di questa edizione di Pechino Expresso, il reality show itinerante che è ambientato in vari Paesi asiatici. L'attivista appartiene alla coppia delle "Attiviste" appunto, insieme alla compagna di viaggio Federica Fabrizio. Proprio nell'ultima puntata della trasmissione, che è andata in onda ieri sera giovedì 20 aprile, a Giorgia non è proprio andata giù una battuta di Joe Bastianich membro degli "Italo Americani" e di Barbara Prezia che, invece, fa parte delle "Mediterranee".

Pechino Express, Barbara Prezia attacca Matteo Giunta e Federica Pellegrini esplode: «Bella, stai attenta...» VIDEO

Damiano David, la fidanzata Giorgia Soleri a Pechino Express e lui la "tradisce": «Tifo per Federica Pellegrini»

Pechino Express, Barbara Prezia contro OnlyFans: «Troppo squallido per i miei valori»

La vicenda

Le coppie rimaste in gioco in questa edizione di Pechino Express sono cinque e tutte si stanno dirigendo verso la finale del programma e soprattutto verso la Cambogia che è l'ultima tappa dove, poi, verranno decretati i vincitori. La competizione, quindi, si fa sempre più viva e i concorrenti non le mandano di certo a dire. Durante le ultime "nomination" fatte, si è verificato un epidosio che ha fatto innervosire Giorgia Soleri. Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio hanno chiesto alle coppie chi avrebbero voluto eliminare a questo punto della competizione e Joe Bastianich ha lanciato una frecciatina dicendo che preferirebbe continuare a viaggiare con chi non gioca in modo sporco. Quindi, è intervenuta Giorgia Soleri spiegando che di essere molto felice perché grazie a questo gioco è riuscita a dimostrare a tutti e in primis a se stessa che si può fare tutto anche con una malattia cronica come la sua, ovvero l'endometriosi e che quindi non ritiene affatto di aver giocato sporco.

La presa in giro

Dopo l'intervento di Giorgia Soleri alcuni dei concorrenti sono scoppiati a ridere e Barbara Prezia, membro delle "Mediterranee" ha detto: «Hanno partecipato a Pechino per dire che hanno la malattia della vulva». La battuta non è per niente piaciuta a Giorgia Soleri e a Federica Fabrizio che per la tensione hanno dimenticato di prendere il sacco con i pesci, il quale era fondamentale per concludere la prova.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Aprile 2023, 09:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA