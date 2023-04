Giorgia Soleri e la vulvodinia: «Ho scoperto un nuovo farmaco, finalmente posso mettere i pantaloni stretti»

di Redazione Web

Buone notizie per Giorgia Soleri. L'influencer e fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin, ha raccontato sui social di aver fatto una visita dalla ginecologa per vedere se ci fossero degli aggiornamenti con la sua malattia cronica, la vulvodinia. Il risultato è stato positivo e con grande gioia la Soleri ha annunciato che un nuovo farmaco l'ha salvata da un periodo molto buio.

Pechino Express, Giorgia Soleri e Federica Fabrizio: «Non siamo un esempio e non vogliamo esserlo»

Maneskin, Damiano David cambia look: «Ops». I fan impazziscono

Maneskin, Ethan rasato a zero? Il cambio di look lascia i fan senza parole: «È un pesce d'aprile?»

Giorgia Soleri, il racconto sui social

«Durante l'ultima visita, come vi avevo già raccontato, avevo avuto un peggioramento sia dal punto di vista psicologico che da quello fisico. Si era creato un circolo vizioso, stando male fisicamente la mia mente ne risentiva. Per evitare ciò il medico mi ha prescritto un nuovo farmaco, io ero nel pieno della depressione quindi pensavo che non sarei mai guarita. Per fortuna la mia pschiatra e la mia ginecologa lavorano insieme e hanno deciso di unire un farmaco che facesse effetto su entrambe le cose», spiega Giorgia Soleri.

Poi Giorgia entra nei dettagli e svela quanto l'uso di questo nuovo farmaco l'abbia fatta stare bene e abbia effettivamente apportato dei cambiamenti sia fisicamente che mentalmente: «Ho avuto un solo episodio di dolore pesante da quando ho iniziato a usare questo farmaco, per il resto è stata tutto in discesa. Sono migliorata a vista d'occhio giorno dopo giorno, ho anche ripreso a mettere i pantaloni stretti. Ho iniziato ad avere una vita normale».

E poi svela la bella notizia: «Ieri ho fatto lo swab test e dopo tanti anni, per la prima volta, è risultato quasi completamente negativo. Io ero talmente emozionata che stavo per piangere. È stato un bel momento di condivisione con la mia ginecologa», ha raccontato l'influencer che con grande gioia ha voluto portare sui social la sua testimonianza, che sia d'aiuto a tutti coloro che soffrono della sua stessa malattia cronica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA