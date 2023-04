Pechino Express, Giorgia Soleri e Federica Fabrizio: «Non siamo un esempio e non vogliamo esserlo»

di Redazione Web

Giorgia Soleri, scrittrice, influencer e fidanzata di Damiano dei Maneskin e Federica Fabrizio sono due delle concorrenti più seguite dell'ultima edizione di Pechino Express. Le due influencer sono legate da una forte amicizia e si supportano da anni. Infatti, nelle ultime ore Giorgia e Federica hanno pubblicato un post sui propri profili Instagram dove hanno hanno espresso i propri pensieri sul tema del dolore, dell'amicizia, della sorellanza e del «se vuoi puoi». Ma... procediamo con ordine.

Giorgia Soleri e Federica Fabrizio su Instagram

Le due ragazze hanno deciso di partecipare a Pechino Express proprio per diffondere ancora di più i loro messaggi femministi. «Siamo partite dicendoci a vicenda che avremmo fatto questo viaggio solo l'una con l'altra, e ora che l'abbiamo fatto non possiamo che confermarlo perché se c'è una cosa che invece crediamo profondamente è la sorellanza», hanno scritto Giorgia e Federica nel post su Instagram.

E poi, Giorgia ha aggiunto: «Questa è la nostra storia, unica come quella di ogni persona, che non può essere universalizzata e cucita addosso a tutte le persone malate».

Federica ha ribadito: «Io spero di parlare a un numero di persone sempre maggiore per ribadire soltanto che ogni storia è valida. Ogni singola storia merita di essere accolta e compresa con amore e cura».

«Lo stesso amore che noi abbiamo trovato nel femminismo, nella sorellanza e nell'amicizia onesta», hanno concluso entrambe.

