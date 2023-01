Damiano dei Maneskin, la fidanzata Giorgia Soleri si sfoga sulla malattia: «A volte ho solo bisogno di urlare. Chiedo scusa se...»

di Redazione Web

Giorgia Soleri si sfoga attraverso i canali social. Sempre schietta e senza peli sulla lingua, la fidanzata di Damiano David, il frontman dei Maneskin, torna su Instagram per spiegare ai follower cosa significa per lei vivere quotidianamente con le due malattie croniche, la vulvodinia e la fibromialgia.

Non è un periodo sereno quello che sta trascorrendo Giorgia Soleri e lei stessa sceglie di parlarne pubblicamente, sempre attenta al tema delle malattie croniche, scusandosi se per alcuni potrebbe apparire come un cattivo esempio.

Giorgia Soleri oltre le critiche

Proprio ieri si è mostrata felice e serena accanto al suo Damiano, Giorgia è stata infatti l'ospite speciale del concerto della band internazionale che si è tenuto a Londra. Poi dopo, il crollo emotivo. Giorgia Soleri si è recata in aereoporto e attraverso le storie Instagram ha deciso di parlare di un momento di sconforto: «Ho male ovunque, vorrei solo dormire per i prossimi due giorni», ha scritto a corredo di uno scatto in cui si ritrae con un'espressione poco felice.

«Mi dispiace non essere un esempio di virtù, accettazione della malattia e tutela del corpo, sono solo una persona malata che (a volte) non ce la fa più», prosegue l'influencer. «Sì, c'è chi sta peggio, chi oltre alla malattia ha un lavoro full time e una famiglia, chi non può curarsi, io sto provando a fare la mia parte per cambiare questa situazione e ottenere tutele ma questo purtroppo non cancella il mio dolore e non lo silenzia. Brave le persone che riescono a fare di più di me con più dolore e più impegni. Io non riesco e a volte avrei solo bisogno di urlare basta», questo lo sfogo di Giorgia Soleri che più volte sui social ha parlato della sua malattia e le limitazione che essa comporta nella vita quotidiana.

