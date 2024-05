Pertosse, neonata muore tra le braccia della mamma (che si era sottoposta al vaccino) e del papà: «Il nostro dolore è indescrivibile»

di Redazione Web

«Il dolore che proviamo non si può descrivere, ancora non crediamo che vivremo senza la nostra piccola Evie», hanno dichiarato al Mirror Reece Lewis e la sua compagna Caitlin Mckenzie, che hanno perso da poco la loro Evie-Grace di sole due settimane a causa della pertosse, l'infenzione batterica che sta mettendo in ginocchio l'intera Gran Bretagna. La neonata, nata lo scorso 18 aprile, ha contratto l'infenzione una settimana dopo l'uscita dall'ospedale e il batterio, purtroppo, per lei è stato fatale. La piccola, infatti, si è spenta il 4 maggio dopo diverse settimane passate a tossire e ad avere difficoltà respiratorie.

Cosa è successo

Reece e Caitilin, già genitori di un altro bambino di circa tre anni, hanno notato che la loro piccola non stava bene a una settimana dalla sua nascita. Così l'hanno portata dal medico, il quale non ha fatto altro che confermare che Evie-Grace aveva contratto la pertosse. «Alla nascita nostra figlia stava bene, la sua salute era perfetta. Poi, ha iniziato a peggiorare - ha spiegato papà Reece -.

Caitilin, prima di partorire, si era sottoposta al vaccino per evitare di far contrarre l'infezione alla bambina, ma invano. «Quando diventano rossi per via della tosse, vuol dire che la situazione sta precipitando - ha continuato mamma Caitilin -. A un certo punto diventava silenziosa, quindi pensavamo che la tosse si fosse calmata. Ma dopo pochi minuti ricominciava, il suo malessere era straziante».

Nonostante le cure dei medici, la piccola Evie-Grace non è riuscita a guarire. «Evie è peggiorata ulteriormente nei suoi ultimi due giorni - ha concluso Reece -. La pertosse è riuscita a ucciderla nel giro di pochi giorni. Sembrava surreale».

Pertosse in crescita in tutta Europa

La Gran Bretagna non è la sola a dover combattere contro la pertosse, che ha causato già la morte di cinque bambini dall'inizio del 2024. Secondo lo European Centre for Disease Prevention and Control, nel 2023 sono stati registrati 25mila casi nei Paesi dell'Unione Europea. E la situazione non è migliorata all'inizio di quest'anno. Tra gennaio e marzo, infatti, i casi sono stati 32mila. Tra gennaio 2023 e aprile 2024 si contano inoltre 19 decessi, 11 dei quali sono bambini con meno di un anno.

Per prevenire la malattia, i medici consigliano una vaccinazione puntuale dei piccoli, soprattutto nelle prime settimane di vita. Inoltre, suggeriscono la vaccinazione della mamma durante la gravidanza.

