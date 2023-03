Pechino Express, Giorgia Soleri e Federica Fabrizio eliminano gli Istruiti. Concorrenti senza parole: «Non capiscono un ca**o»

di Redazione web

La terza puntata di Pechino Express si conclude con l'eliminazione degli Istruiti, la coppia formata da Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero. Si sfidavano con la coppia degli Avvocati, le "villains" della stagione. A scegliere per l'eliminazione degli Istruiti sono state le vincitrici di tappa, le Attiviste (Giorgia Soleri e Federica Fabrizio). Una scelta che non è piaciuta agli altri concorrenti.

Teresa Cilia, l'ex tronista di U&D in lacrime: «Il tumore all'utero mi ha tolto la possibilità di essere mamma»

Diodato: «Bisogna sconfiggere l'indifferenza e capire che stiamo affondando tutti»

Cosa è successo nella puntata

«Scegliamo di eliminare gli Istruiti, le avvocate sono state sfortunate e non meritano di uscire», ha detto Giorgia Soleri, lasciando senza parole le altre coppie. La busta ha poi sancito l'eliminazione di Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero. «Una scelta che non ha senso», ha detto Joe Bastianich. Più duro il suo compagno: «Queste due non capiscono un ca**o», ha commentato Andrea Belfiore. Sulla stessa linea Federica Pellegrini: «Io avrei eliminato le avvocate, sono più forti». Dopo aver visto le reazioni dei compagni di viaggio e l'affetto per gli Istruiti, Federica Fabrizio si è accorta della frittata: «Il web ci odierà...». E ha avuto ragione: «Vi siete fatti dei nemici potenti», scrive un utente. «Adesso ci state ufficialmente sulle palle», ha scritto un altro. «Una scelta senza senso», ha tuonato un altro.

Giorgia Soleri e amica sta sera ti vi siete fatte un nemico estremamente potente e soprattutto poco stabile mentalmente #pechinoexpresspic.twitter.com/nCN7qoYENN — Carlos el Topo que Gira (@Cpt_sbada) March 23, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA