Selvaggia Lucarelli pizzica Giorgia Soleri: «A Pechino Express i dolori della malattia sono scomparsi?»

di Redazione Web

Giorgia Soleri è una delle concorrenti della nuova edizione di “Pechino Express“. In una recente intervista, la fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin, ha raccontato che durante le riprese del programma ha dovuto fare i conti con il suo malessere (soffre di vulvodinia e ha subito un intervento per l’endometriosi nel 2021).

Un dolore fisico che l'influencer ha voluto mettere da parte per non perdersi un'opportunità come quella del noto show di Sky Uno. Dopo le sue dichiarazioni non è tardata ad arrivare la frecciatina di Selvaggia Lucarelli. Ma andiamo con ordine.

Pechino Express, riparte il viaggio più avventuroso: da Bastianich alla Pellegrini, ecco le coppie in gara

Giorgia Soleri lascia i social, lo sfogo della fidanzata di Damiano dei Maneskin: «Basta con chi nega il mio dolore»

Maneskin, Damiano nudo: l'annuncio del nuovo singolo infiamma il web

Le Instagram story

Giorgia Soleri è nota sui social per essere diventata in poco tempo paladina del “my body, my choice” e per aver parlato sempre pubblicamente di alcuni gravi patologie, come la vulvodinia, che sarebbero state per lei invalidanti costringendola a non potersi muovere per giorni.

Ora la sua partecipazione a Pechino Express ha fatto storcere un po' il naso a chi nelle sue parole ha visto un po' di incoerenza. La fidanzata di Damiano David intervistata dal Corriere della Sera ha rivelato che durante le riprese in India è tornato il malessere e che sapeva bene sarebbe arrivato prima o poi, ma stare a casa per paura del dolore l'avrebbe fatta sentire peggio.

Selvaggia Lucarelli, a tal proposito, ha pubblicato sulle sue storie Instagram un commento pungente sulle dichiarazioni di Giorgia Soleri. La giornalista ha scritto: «Quindi il dolore che la costringeva a letto per settimane e non le permetteva di pianificare nulla (parole sue), ora non è più invalidante ma è diventato gestibile, a seconda delle occasioni a cui non può rinunciare (Pechino Express)». Poi continua: «Siamo tutti felici per lei, dai, una buona notizia! Il cinema è passivo, l'invalidità dinamica, del resto».

Una chiara frecciatina alla polemica che si era scatenata alcuni mesi fa dopo le dichiarazioni di Giorgia Soleri sul cinema: «Il cinema è un linguaggio noioso», aveva detto. Ma poi aveva sfilato sul red carpet di Venezia, creando caos sui social.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA