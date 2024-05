Tumore ai polmoni, il "test del dito" può aiutare a individuare i primi segnali: a cosa prestare attenzione

di Redazione Web

Il tumore del polmone è una delle prime cause di morte nei Paesi industrializzati e l'Italia non fa eccezione. Infatti, secondo l'AIRTUM (associazione italiana registri tumori), nel 2022 ci sono state 43.900 nuove diagnosi: il 15% di tutte le diagnosi di tumore negli uomini e il 6% nelle donne.

Come riporta Airc, i dati disponibili oggi parlano chiaro riguardo i pericoli che comporta e la possibilità di contrarre la malattia: nel corso della vita un uomo su 10 e una donna su 35 possono sviluppare un tumore del polmone, mentre un uomo su 11 e una donna su 45 rischiano la morte.

Gli esperti affermano, però, che c'è un test molto semplice e veloce per riconoscere uno dei primi sintomi di questo tipo di tumore, oltre a quelli più generalmente conosciuti, vale a dire dolori al petto, la mancanza di respiro, il respiro sibilante.

Il "test del dito"

Come riporta il Mirror, dei campanelli d'allarme riguardo il nostro stato di salute, precedenti rispetto ad altri sintomi più conosciuti, possono essere rilevati con il così detto "test del dito".

Tuttavia, se così non dovesse essere, vuol dire che le vostre dita si sono gonfiate alle estremità. Si tratta di un fenomeno detto clubbing, vale a dire un sintomo riscontrato nel 35% dei pazienti affetti da un tumore del polmone. Naturalmente, mostrare questo sintomo non vuol dire automaticamente avere un tumore, ma è il primo step per rivolgersi a uno specialista.

