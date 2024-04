Matrimonio ad alta quota: il sì di Ivano e Federica sul volo Milano-Madrid. Prosecco e torta per i 200 invitati-passeggeri

È di Novara la coppia di sposi che si è scambiata i voti a bordo di un aereo Wizz Air diretto a Madrid. A celebrare il matrimonio il capitano che ha offerto ai 200 passeggeri torta e prosecco per brindare insieme al coronamento del loro “giorno più bello”, augurando loro una vita piena di avventure, amore e felicità, mentre uno degli invitati ha improvvisato un concerto col sassofono accompagnato dal canto dei figli dello sposo.

Ivano e Federica hanno potuto coronare così il loro sogno d’amore insieme a una cinquantina di parenti ed amici, dopo aver vinto il concorso "WIZZiamoci in volo" indetto a marzo dalla compagnia aerea che li ha scelti, tra le tante candidature, perché lui le aveva fatto la “proposta” lo scorso anno proprio a bordo di un volo Wizz Air. Arrivati a Madrid vivranno un una piccola luna di miele di 3 giorni offerta dalla compagnia aerea, mentre gli rientreranno in Italia con un volo serale dopo una visita turistica di tre ore. La famiglia della coppia tornerà a casa con il volo serale dopo aver vissuto l’esperienza indimenticabile di un matrimonio in alta quota.



di Claudio Burdi

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 15:45

