C'è una 'piccola Parigi' a 60 Km da Roma: il piccolo borgo medioevale tanto amato anche da Pirandello

La chiamano "piccola Parigi" ed è una cittadina ricca di storia e cultura, dove da oltre quattro secoli la famiglia Massimo di Roma possiede il Castello. Stiamo parlando di Arsoli, uno dei borghi medievali tanto amati da Luigi Pirandello. Il poeta era solito frequentare il paese per trascorrervi le estati.

La storia

Il paese si trova a 470 s.l.m, situato alle pendici dei Monti Lucretili e Monti Simbruini, al confine tra il Lazio e l'Abruzzo. Arsoli è stata chiamata la "piccola Parigi" da Luigi Pirandello che non perdeva occasione di raggiungerla per rilassarsi e trascorrervi giorni di tranquillità. Si tratta di un borgo medievale caratterizzato da una piazza principale che prende il nome di piazza Valeria, dalla forma allungata che presenta una cinquecentesca fontana ottagonale a un'estremità e una colonna miliare romana dell’antica via Valeria, sormontata da una statua della fenice dall'altra parte.

Oltre alla piazza centrale, cuore della cittadina, vi è anche il Castello che da oltre quattro secoli è posseduto dalla famiglia Massimo di Roma, la cui storia strettamente legata al posto. Durante il ‘600 questi feudatari illuminati riuscirono a donare ad Arsoli molte opere come un acquedotto, lo stemma che rimanda all'araba fenice, simbolo di rinascita dopo una devastante epidemia di peste. Da visitare poi la chiesa rinascimentale di S. Salvatore, costruita nel 1580 su progetto di Giacomo Della Porta.

I piatti tipici

Dopo una bella visita per le vie del borgo, i turisti non potranno fare a meno di fare una sosta e assaggiare i prodotti tipici.

