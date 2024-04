Mega-ponte, il periodo perfetto per andare in vacanza: ecco le mete perfette da visitare tra il 25 aprile e il 1° maggio

di Redazione Web

Manca sempre meno all'arrivo del "mega-ponte", che vedrà centinaia di persone partire per viaggi e gite fuori porta per queste "vacanze extra" che vanno dal 25 al 1 maggio. La gran parte dei viaggiatori rimarrà in Italia e, come da tradizione, tra le mete più richieste ci sono le città d’arte come Roma, Venezia e Firenze. Ma si registra un forte interesse anche per Siena e per le regioni del Sud.

Le mete più gettonate

Sono tante le coppie e le famiglie che stanno organizzando le partenze. Molte delle scelte ricadono per Napoli e Lecce, mentre tra le regioni spiccano quelle di mare come Sicilia, Liguria e Riviera Romagnola. I turisti, però preferiscono recarsi anche nelle città meno note, come Acireale, Ragusa e Marsala. C'è chi invece guarda i laghi e le montagne dell'Alto Adige per scappare dal caldo delle ultime settimane.

Rispetto al 2023, infatti, con un anticipo di prenotazione superiore al passato, i numeri confermano una crescita diffusa: «Sono aumentate soprattutto le richieste di soggiorno da parte delle coppie con un +14% rispetto all’anno precedente e delle famiglie e piccoli gruppi con una crescita del +27% – ha spiegato Sara Digiesi di CEO di BWH Hotels Italia & Malta – una crescita che assume ancora più valore se si considera che quello dei ponti primaverili è un periodo che presenta sempre una forte richiesta.

